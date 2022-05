Ultime Notizie – Covid, “dal 16 maggio Paxlovid in farmacie Lombardia” (Di lunedì 9 maggio 2022) Le pillole contro il Covid Paxlovid saranno disponibili nelle farmacie lombarde “dal 16 maggio”. A spiegarlo all’Adnkronos Salute Annarosa Racca, presidente regionale di Federfarma. “Fra pochi giorni avremo per ora Paxlovid – informa -. Per la Lombardia sono 7.500 confezioni, quelle cioè che spettano alla regione delle prime 46mila previste a livello nazionale. E avremo questo antivirale orale in tutte le farmacie, ogni punto vendita avrà a disposizione una quota di confezioni già pronte per la richiesta. Il cittadino, che deve sempre avere una ricetta dematerializzata del medico su piano terapeutico, non dovrà dunque neanche ordinarlo perché il farmaco sarà già a disposizione” nei negozi con la croce verde. “E ci sarà il foglietto illustrativo in lingua ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 9 maggio 2022) Le pillole contro ilsaranno disponibili nellelombarde “dal 16”. A spiegarlo all’Adnkronos Salute Annarosa Racca, presidente regionale di Federfarma. “Fra pochi giorni avremo per ora– informa -. Per lasono 7.500 confezioni, quelle cioè che spettano alla regione delle prime 46mila previste a livello nazionale. E avremo questo antivirale orale in tutte le, ogni punto vendita avrà a disposizione una quota di confezioni già pronte per la richiesta. Il cittadino, che deve sempre avere una ricetta dematerializzata del medico su piano terapeutico, non dovrà dunque neanche ordinarlo perché il farmaco sarà già a disposizione” nei negozi con la croce verde. “E ci sarà il foglietto illustrativo in lingua ...

