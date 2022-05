Ucraina, von der Leyen: “Parere in giugno su adesione a Ue” (Di lunedì 9 maggio 2022) (Adnkronos) – L’ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea verrà deciso entro giugno. La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha parlato oggi via call con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo il G7 di ieri, della richiesta di adesione all’Ue presentata dal suo Paese e attende di “ricevere le risposte al questionario per l’adesione. La Commissione – informa via social – punta a dare la sua opinione nel prossimo giugno”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 9 maggio 2022) (Adnkronos) – L’ingresso dell’nell’Unione Europea verrà deciso entro. La presidente della Commissione Europea, Ursula von der, ha parlato oggi via call con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo il G7 di ieri, della richiesta diall’Ue presentata dal suo Paese e attende di “ricevere le risposte al questionario per l’. La Commissione – informa via social – punta a dare la sua opinione nel prossimo”. L'articolo proviene da Italia Sera.

