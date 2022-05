Ucraina, Letta: 'E' l'ora della tregua e della pace, sapendo che l'aggressore è solo Putin' (Di lunedì 9 maggio 2022) Il segretario del Pd Enrico Letta parla in merito alla guerra: 'È l`ora del cessate il fuoco, della tregua, della pace. sapendo che l`aggressore è uno e uno solo: Putin . Va fermato, fiaccato, spinto ... Leggi su globalist (Di lunedì 9 maggio 2022) Il segretario del Pd Enricoparla in merito alla guerra: 'È l`ora del cessate il fuoco,che l`è uno e uno. Va fermato, fiaccato, spinto ...

Advertising

ale_dibattista : In Ucraina c'è una guerra per procura voluta anche dagli USA. Che piaccia o meno a Letta questa è la realtà - Corriere : Letta: «L’Ucraina è Europa: tocca a noi costringere Mosca alla pace» - monicanardi : RT @LiaQuartapelle: “Questa guerra è in Europa e l’Europa deve fermarla” @EnricoLetta propone alcune iniziative da prendere per fermare la… - franco_sala : RT @LiaQuartapelle: “Questa guerra è in Europa e l’Europa deve fermarla” @EnricoLetta propone alcune iniziative da prendere per fermare la… - LiaQuartapelle : “Questa guerra è in Europa e l’Europa deve fermarla” @EnricoLetta propone alcune iniziative da prendere per fermare… -