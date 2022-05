Terrorismo | Fico | fare piena luce per rendere più forte democrazia

Advertising

Terrorismo: Fico, fare piena luce su pagine ancora oscure

11.40:"Fare piena luce su pagine oscure" "Non dimenticare le vittime che ilha voluto colpire per il loro impegno nelle istituzioni o per le loro idee",sono "caduti degli opposti estremismi".Lo ha sottolineato il Presidente della Camera, Roberto, intervenendo alla cerimonia a Montecitorio per il Giorno della memoria delle vittime dele delle stragi. 9 maggio 2022 Terrorismo: Fico, 'perverso connubio con criminalità organizzata' Lo ha sottolineato il Presidente della Camera, Roberto Fico, intervenendo alla cerimonia a Montecitorio per il Giorno della memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi.Lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto Fico, in occasione della celebrazione della Giornata della memoria delle vittime del terrorismo.