Terrorismo | è il giorno del ricordo di tutte le vittime

(Di lunedì 9 maggio 2022) Oggi è ildella memoria diledelle stragi e del. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto una corona di fiori in via Caetani a Roma, dove 44 anni fa ...

Advertising

Oggi è ildella memoria di tutte le vittime delle stragi e del. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto una corona di fiori in via Caetani a Roma, dove 44 anni fa veniva ...A dirlo, è stata la vedova del giuslavorista ucciso dalle Br, Marina Orlandi, alla Cerimonia deldella memoria delle vittime delche si è tenuta alla Camera. Orlandi ha aggiunto a ...Onorare tutte le vittime del terrorismo nel giorno in cui ricorre l’anniversario del barbaro assassinio di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse è l’occasione per il richiamo ai valori di unità e di ...La celebrazione nell'Aula di Montecitorio. Il grido d'accusa della vedova di Marco Biagi: " Imperdonabile chi tolse la scorta" ...