PROTEOBRAINS2022 – #DICHECOLOREèILTUOFUTURO 12-13 MAGGIO 2022

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 9 maggio 2022) (Adnkronos) – GIOVANI: LINK CAMPUS UNIVERSITY PRESENTA IL 10° RAPPORTO DI RICERCA NAZIONALE DELL’OSSERVATORIO “GENERAZIONE PROTEO” UNA “DUE GIORNI” IN CUI CENTINAIA DI STUDENTI PROVENIENTI DA TUTTA ITALIA SI CONFRONTANO SUI TEMI DELLA LORO QUOTIDIANITÀ E SULLE ASPETTATIVE FUTURE Roma, 9– Centinaia di ragazzi provenienti da tutta Italia, otto tavoli tematici e un’indagine che ha coinvolto migliaia di studenti del nostro Paese. La decima edizione di ProteoBrains, la due giorni organizzata da “Generazione Proteo”, l’Osservatorio permanente sui giovani di Ateneo, fa da apripista e da collettore per tornare ad aggregare ragazzi di ogni parte d’Italia dopo due anni di distanziamento forzato. Il 12 e il 13prossimi sarà presentato, presso la sede della Link Campus University (via del Casale di San Pio V, 44) il ...