Ordine punge | Volevano vendicare il 5 maggio | non hanno dormito dopo Verona-Milan La risposta di Biasin

(Di lunedì 9 maggio 2022) Franconon perde occasione per punzecchiare i tifosi nerazzurri sui social.l'ultimo tweet “Grande delusione ieri sera a casa Simeone: al Cholito era stata affidata la missione di...

Advertising

Pall_Gonfiato : #Ordine senza peli sulla lingua, #Biasin prova a gufarlo - infoitsport : Il Napoli gioca a tennis, Ordine punge il Sassuolo - rinobortone76 : RT @TUTTOJUVE_COM: Il Napoli gioca a tennis, Ordine punge il Sassuolo - TUTTOJUVE_COM : Il Napoli gioca a tennis, Ordine punge il Sassuolo - Pall_Gonfiato : Il pensiero di #Ordine sulla sconfitta dell'#Inter -

La Repubblica

... "Dopo il ritiro di Casa, altre voci di figure di primo piano dell'attuale Giunta adottano il passo di lato o non profferiscono parola (parola d')". Ma Canova ne ha anche per il Pd: "Lorenzo ...La formazione ligure attende paziente nella sua metà campo, ein contropiede appena ne ha le ... Dovranno essere bravi, però, i biancocelesti a colpire nel momento giusto, coned ... Elezioni, Canova "punge" Pizzarotti e Lavagetto del Pd: "Il Giallo Parma è in corso" "Il Sassuolo sceglie le partite da giocare …..". Questo il commento del giornalista de Il Giornale Franco Ordine a seguito della brutta sconfitta subita dai neroverdi a Napoli.