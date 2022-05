Napoli, in arrivo a Scampia una statua per Maradona: rappresenterà il suo piede sinistro (Di lunedì 9 maggio 2022) La città di Napoli si prepara ad accogliere una nuova opera per ricordare Diego Armando Maradona. Realizzata dal suo manager Stefano Ceci, rappresenterà il piede sinistro dell’argentino e sarà tridimensionale: come luogo è stato scelto il quartiere di Scampia. Il sindaco Gaetano Manfredi ha spiegato: “Ho pensato che Scampia fosse il luogo ideale perché rappresenta il simbolo del riscatto di una persona capace di arrivare ai vertici del mondo del calcio grazie al suo talento. La statua sarà dunque patrimonio dei tifosi in un quartiere che nell’immaginario collettivo vive le maggiori difficoltà“. In seguito, a prendere la parola è stato Stefano Ceci, che ha detto: “Ho voluto omaggiare il sindaco con la stessa statua già donata al ... Leggi su sportface (Di lunedì 9 maggio 2022) La città disi prepara ad accogliere una nuova opera per ricordare Diego Armando. Realizzata dal suo manager Stefano Ceci,ildell’argentino e sarà tridimensionale: come luogo è stato scelto il quartiere di. Il sindaco Gaetano Manfredi ha spiegato: “Ho pensato chefosse il luogo ideale perché rappresenta il simbolo del riscatto di una persona capace di arrivare ai vertici del mondo del calcio grazie al suo talento. Lasarà dunque patrimonio dei tifosi in un quartiere che nell’immaginario collettivo vive le maggiori difficoltà“. In seguito, a prendere la parola è stato Stefano Ceci, che ha detto: “Ho voluto omaggiare il sindaco con la stessagià donata al ...

