Napoli-Genoa | Bruscolotti | “A fine stagione può esserci uno scarico di squadra”

(Di lunedì 9 maggio 2022) Ai microfoni di Canale 21 è intervenuto l’ex difensore delBeppe. L’opinionista TV ha parlato deled in particolare della prossima partita degli azzurri contro il. “Colsarà una partita particolare, racchiude tante cose compreso il passato dove io ho vissuto una situazione del genere. Come ben ricordate ilL'articolo

Advertising

sscnapoli : ?? Biglietti #NapoliGenoa promo speciale: porta un amico allo stadio, il secondo biglietto lo paghi la metà e raddop… - Naples___ : @Joyrayd @sampdoria Intanto sabato il Napoli deve battere il Genoa assolutamente. - lea_megna : @diego_tvl @tuttonapoli Il Napoli deve giocare con Genoa e Spezia che si devono salvare. Conoscendo i cali di tensione del Napoli... - SimoneGuenzani : @Pistogolblasta2 C’è da fare i complimenti ai ragazzah no , quello non vince manco contro il Genoa. Complimenti a P… - GonzaInterista : 5) Milan 1 - Inter 1 6) Atalanta 0 - Inter 0 7) Inter 1 - Milan 2 (qua ha regalato lo scudetto ai rossoneri) 8) Na… -

La ripresa, in vista della trasferta didi domenica, è fissata infatti per martedì prossimo. ... contro l'Empoli ha disposto l'ingresso gratuito per tutti i tifosi TAGS amiri commentojuve ...Ildi Blessin ci crede e spera, la Juventus di Allegri perde, non gioca bene e affonda. ... Il sabato offre altri 3 anticipi: Torino -, Udinese - Sassuolo e Lazio - Sampdoria. Il ...Napoli-Sassuolo 6-1 Marcatori: 7' pt Koulibaly, 15' pt Osimhen, 19' pt Lozano, 21' pt e 9' st Mertens, 35' st Rrahmani, 42' st Maxime Lopez. NAPOLI .... In panchina: Meret, Marfella, Tuanzebe, Juan Je ...Il Napoli ha già preso Kvaratskhelia. Proprio il georgiano è stato il protagonista dell'ultimo successo della Dinamo Batumi.