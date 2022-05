Moro | alle 13 30 delegazione Pd a via Caetani

(Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - Unadel Partito democratico si recherà oggi,13,30, in via, a 44 anni dalla morte di Aldo. Parteciperanno, fra gli altri, la presidente dell'Assemblea Pd, Valentina Cuppi; il coordinatore della segreteria, Marco Meloni; la vicepresidente e capogruppo dei deputati Debora Serracchiani; la vicepresidente e sottosegretaria allo Sviluppo economico, Anna Ascani; la portavoce della Conferenza delle donne Democratiche, Cecilia D'Elia; e il senatore Bruno Astorre ,in rappresentanza del Gruppo del Senato.

