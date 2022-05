Minacce russe a Elon Musk, lui ironizza sulla sua morte e la mamma lo bacchetta: «Non fa ridere» (Di lunedì 9 maggio 2022) «Se dovessi morire in circostanze misteriose, è stato bello conoscervi…». Il tweet pubblicato Elon Musk sulla piattaforma, da lui recentemente acquistata, ha provocato subito un’ondata di supposizioni e ipotesi da parte dei suoi follower. E non è passato inosservato il fatto che prima di questo messaggio, lo stesso Elon Musk avesse rilanciato un cinguettio di Minacce postato da Dmitry Rogozin, ex vice premier russo, che lo condannava per aver fornito, attraverso la compagnia satellitare Starlink, l’accesso internet al battaglione Azov. Le Minacce russe a Elon Musk «Secondo le nostre informazioni, il Pentagono ha effettuato la consegna dell’equipaggiamento Starlink», ha affermato Rogozin, affermando che uno dei ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 9 maggio 2022) «Se dovessi morire in circostanze misteriose, è stato bello conoscervi…». Il tweet pubblicatopiattaforma, da lui recentemente acquistata, ha provocato subito un’ondata di supposizioni e ipotesi da parte dei suoi follower. E non è passato inosservato il fatto che prima di questo messaggio, lo stessoavesse rilanciato un cinguettio dipostato da Dmitry Rogozin, ex vice premier russo, che lo condannava per aver fornito, attraverso la compagnia satellitare Starlink, l’accesso internet al battaglione Azov. Le«Secondo le nostre informazioni, il Pentagono ha effettuato la consegna dell’equipaggiamento Starlink», ha affermato Rogozin, affermando che uno dei ...

