Medico Tacconi “Fatto passi avanti molto importanti”

(Di lunedì 9 maggio 2022) ALESSANDRIA (ITALPRESS) – Sono in lento ma costante miglioramento le condizioni di Stefano, colpito lo scorso 23 aprile da emorragia cerebrale e trasportato d'urgenza all'ospedale di Alessandria. L'ex portiere della Nazionale e della Juventus, classe 1957, aveva subito la rottura di un aneurisma mentre si trovava ad Asti per un evento benefico. “La situazione è più stabile, Stefanoè ancora in rianimazione, ma sicuramente ha una vigilanza migliore. Non risponde completamente, ma esegue ordini. Saluta, muove i quattro arti. Se la situazione continua cosi, in 2-3 giorni potrebbe lasciare la rianimazione ed essere spostato nel reparto di neurochirurgia”. A riferirlo è Andrea Barbanera, responsabile della struttura di Neurochirurgia dove, nativo di Perugia ed estremo difensore bianconero per quasi un decennio, è ...