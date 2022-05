Maturità, in pubblicazione gli elenchi dei presidenti di commissione. In aggiornamento (Di lunedì 9 maggio 2022) Entro oggi 9 maggio è prevista la pubblicazione degli elenchi regionali dei presidenti di commissione dei prossimi esami di Maturità da parte degli Uffici scolastici regionali. Gli esami inizieranno il 22 giugno con la prima prova scritta alle 8:30 (durata della prova sei ore). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 9 maggio 2022) Entro oggi 9 maggio è prevista ladegliregionali deididei prossimi esami dida parte degli Uffici scolastici regionali. Gli esami inizieranno il 22 giugno con la prima prova scritta alle 8:30 (durata della prova sei ore). L'articolo .

