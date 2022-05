Lotito: “Ho fatto le campagne più favorevoli ai tifosi ma non mi sembra che ci sia lo stadio sempre pieno” (Di lunedì 9 maggio 2022) Il presidente della Lazio, Lotito, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tutto Mercato Web. Di seguito le sue dichiarazioni. “Sarà una giornata come tutte le altre, questa sera ho una cena istituzionale in Lega, ho un po’ di cose da fare. Meno male che c’è qualcuno che mi vuole bene, perché solitamente… C’è uno zoccolo duro che ancora appoggia il mio operato. Sul campionato? Questo è un campionato avvincente, dovremmo essere tutti contenti, non c’è niente di scontato né al vertice, né in fondo alla classifica, è ancora tutto aperto. La Lazio ha sempre veleggiato nell’alta classifica, tra il quarto, il quinto massimo sesto posto. Abbiamo sempre partecipato alle competizioni europee quindi non capisco questo atteggiamento ostile che non ha senso”. “tifosi? Non è un problema del prezzo del biglietto, ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 9 maggio 2022) Il presidente della Lazio,, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tutto Mercato Web. Di seguito le sue dichiarazioni. “Sarà una giornata come tutte le altre, questa sera ho una cena istituzionale in Lega, ho un po’ di cose da fare. Meno male che c’è qualcuno che mi vuole bene, perché solitamente… C’è uno zoccolo duro che ancora appoggia il mio operato. Sul campionato? Questo è un campionato avvincente, dovremmo essere tutti contenti, non c’è niente di scontato né al vertice, né in fondo alla classifica, è ancora tutto aperto. La Lazio haveleggiato nell’alta classifica, tra il quarto, il quinto massimo sesto posto. Abbiamopartecipato alle competizioni europee quindi non capisco questo atteggiamento ostile che non ha senso”. “? Non è un problema del prezzo del biglietto, ...

filuppomartini : RT @Sherloc25733315: Le parole di Lotito sono un calcio alle palle per chi prova a riportare un po’ di entusiasmo nell’ambiente Lazio. Un p… - TempiSono : @OfficialSSLazio Caro Lotito, grazie per tutto quello che hai fatto per Lazio fino ad adesso. Ma... c'è un ma! Quan… - Simone33889475 : @AlexMazzone @TuttoMercatoWeb Poi mi attribuisci il fatto che a me vada bene lotito quando non ho detto questo, ho… - CapitanArkham : #Lotito, hai ragione. Prendi atto che neanche gratis riempi lo stadio e chiediti perché. Le stagioni finiscono, e s… - arbu_imeri : Un consiglio al presidente Lotito: vendi la Lazio e vedrai il pienone, con solo gli abbonamenti. Hai semplicemente… -