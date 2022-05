LIVE Zeppieri-Khachanov 3-6 4-5, ATP Roma 2022 in DIRETTA: il russo serve ora per il match (Di lunedì 9 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BREAK Khachanov, 4-5. Terzo errore consecutivo di Giulio, che regala il vantaggio al russo che servirà per il match. 15-40 E arriva anche l’errore di dritto, due palle del sorpasso per Khachanov che profumano di palla match. 15-30 Ancora uno smash errato di Zeppieri. Questo è meno grave, avendolo colpito in arretramento, ma rischia di pesare. 15-15 Gran vincente di Khachanov con il dritto lungolinea. 15-0 Sfida sulla diagonale di dritto di Zeppieri, l’azzurro ne esce vincitore. GAME Khachanov, 4-4. Dritto vincente per il russo. 40-0 Attacca ancora Khachanov, Zeppieri costretto metri dietro il campo e non riesce ... Leggi su oasport (Di lunedì 9 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABREAK, 4-5. Terzo errore consecutivo di Giulio, che regala il vantaggio alche servirà per il. 15-40 E arriva anche l’errore di dritto, due palle del sorpasso perche profumano di palla. 15-30 Ancora uno smash errato di. Questo è meno grave, avendolo colpito in arretramento, ma rischia di pesare. 15-15 Gran vincente dicon il dritto lungolinea. 15-0 Sfida sulla diagonale di dritto di, l’azzurro ne esce vincitore. GAME, 4-4. Dritto vincente per il. 40-0 Attacca ancoracostretto metri dietro il campo e non riesce ...

