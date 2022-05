Le idee e il pensiero di Aldo Moro, un insegnamento di grande attualità (Di lunedì 9 maggio 2022) di Antonio Limone* in foto Antonio Limone – Direttore Generale IzsmQuarantaquattro anni dopo quel 9 maggio del 1978, dopo un sequestro durato 55 giorni, il cadavere del presidente democristiano Aldo Moro viene ritrovato nel portabagagli di una Renault rossa che le Brigate Rosse hanno parcheggiato in via Caetani, a metà strada tra le sedi della Dc e del Pci, il suo ricordo, che si celebra oggi nella giornata in memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi, ancor prima di una cosa dovuta, è un diritto, soprattutto per chi all’epoca dei fatti ancora non c’era o era troppo piccolo. Aldo Moro non va ricordato per come è morto. Aldo Moro va ricordato per quello che ha detto quando era in vita, quando ha assunto delle posizioni politiche strategiche al servizio del Paese, quando ha ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 9 maggio 2022) di Antonio Limone* in foto Antonio Limone – Direttore Generale IzsmQuarantaquattro anni dopo quel 9 maggio del 1978, dopo un sequestro durato 55 giorni, il cadavere del presidente democristianoviene ritrovato nel portabagagli di una Renault rossa che le Brigate Rosse hanno parcheggiato in via Caetani, a metà strada tra le sedi della Dc e del Pci, il suo ricordo, che si celebra oggi nella giornata in memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi, ancor prima di una cosa dovuta, è un diritto, soprattutto per chi all’epoca dei fatti ancora non c’era o era troppo piccolo.non va ricordato per come è morto.va ricordato per quello che ha detto quando era in vita, quando ha assunto delle posizioni politiche strategiche al servizio del Paese, quando ha ...

Advertising

lozzi_federico : Alla fine l’importante è avere un proprio pensiero, delle proprie idee e non farsi condizionare da chi ti circonda. - claudiaionela2 : RT @Luanastretti1: @a_meluzzi La nuova normalita''il reato dove non c'e' ' Esprimere le proprie idee e'considerato peccaminoso e da punire… - FairyRainDarcy : RT @FairyRainDarcy: Pelù, a secco di idee (già ce ne aveva poche), ha scoperto come punto di riferimento Calandrei di cui non sa il nome e… - ClaudiaBen69 : RT @FairyRainDarcy: Pelù, a secco di idee (già ce ne aveva poche), ha scoperto come punto di riferimento Calandrei di cui non sa il nome e… - WorbasCello : @kittesencoola @Grigiopel Ritengo Venturato giudicabile, solamente nella prossima stagione (come dovrebbe essere pi… -