Lavoratori licenziati dal call center Covisian, Altavilla (Ita): “Noi parte lesa, ci ha ricattati”. M5s e Pd: “Non faccia scaricabarile” (Di lunedì 9 maggio 2022) Ita è “parte lesa” nella questione dei 543 Lavoratori dei call center ex Almaviva che Covisian si era impegnata ad assumere per utilizzarne una parte nella commessa con la compagnia aerea. Lo ha detto il presidente della società, Alfredo Altavilla, audito dalle Commissioni Lavoro e trasporti della Camera, ribadendo la responsabilità di Covisian che ha firmato la clausola sociale per l’assunzione dei 543 Lavoratori pur non essendovi obbligata e l’estraneità di Ita che è solo “cliente”. Ita ha annunciato azioni legali contro Covisian spiegando che ha danneggiato l’azienda dal punto di vista economico e reputazionale non offrendo, anche a seguito delle proteste dei Lavoratori a rischio, i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) Ita è “” nella questione dei 543deiex Almaviva chesi era impegnata ad assumere per utilizzarne unanella commessa con la compagnia aerea. Lo ha detto il presidente della società, Alfredo, audito dalle Commissioni Lavoro e trasporti della Camera, ribadendo la responsabilità diche ha firmato la clausola sociale per l’assunzione dei 543pur non essendovi obbligata e l’estraneità di Ita che è solo “cliente”. Ita ha annunciato azioni legali controspiegando che ha danneggiato l’azienda dal punto di vista economico e reputazionale non offrendo, anche a seguito delle proteste deia rischio, i ...

