La foto del paramedico che sostiene un corpo «con due dita» non è una messinscena, ma un'immagine di stock (Di lunedì 9 maggio 2022) L'8 maggio 2022 è stato pubblicato un tweet contenente l'immagine di due paramedici con tuta di protezione bianca, guanti blu e occhiali protettivi, che sorreggono un cadavere. La foto è accompagnata da un testo, scritto dall'autore del tweet, in cui si legge: «Il giorno che riuscirete a tenere il peso di un corpo con 2 dita vi invito a cena…e pago io!!». Si tratta di un'immagine presentata senza il contesto necessario alla sua comprensione, che veicola una notizia falsa. Il contenuto è stato realizzato nel 2020 dal fotografo thailandese Panyawat Boontanom e pubblicato su diverse piattaforme di contenuti fotografici. La foto non ha alcun intento fraudolento, ma è un'immagine di stock, ovvero un contenuto studiato a tavolino e ...

