In onda dal 10 maggio su Rai 1 "Eurovision Song Contest 2022" è già compilation ufficiale (Di lunedì 9 maggio 2022) Torino. Torna la consueta rassegna Eurovision Song Contest, quest'anno dal 10 al 14 maggio da Torino, grazie alla vittoria dello scorso anno dei Maneskin. In gara per l'Italia sono Mahmood & Blanco quali vincitori al recente festival di Sanremo con la canzone "Brividi", ma non sono gli unici italiani perché Achille Lauro rappresenta San Marino con "Stripper", Emma Muscat che abbiamo conosciuto ad "Amici" porta "I am what I am" per il suo Paese d'origine Malta e Lum!x di mamma italiana per l'Austria ma milanese di adozione con "Halo" in collaborazione con la cantante Pia Maria. La Rai trasmette le semifinali del 10 e 12 maggio e il grande finale del 14 su Rai 1; Mika, Laura Pausini e Alessandro Cattelan sono i presentatori dell'evento. Oltre che su Rai 1 con il commento di Gabriele Corsi e Cristiano ...

