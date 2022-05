Gazzetta: il rinnovo di Ospina costerebbe di più al Napoli (Di lunedì 9 maggio 2022) Il campionato non ha più nulla da dire, il calciomercato ormai può prendere il sopravvento. E nel Napoli uno dei nodi da sciogliere riguarda i portieri. La Gazzetta scrive che Spalletti chiede la riconferma del 33enne colombiano in scadenza di contratto. La società ancora ha fatto solo qualche timido passo. Aggiunge che dietro le quinte un minimo di discussione è ripresa. Il problema di base è economico, perché Ospina chiede almeno la conferma dell’attuale contratto, con 2 milioni netti di ingaggio. Una spesa che però sarebbe stavolta più alta al lordo per il club che sul rinnovo non potrebbe più applicare le detrazioni fiscali previste nel decreto crescita e sfruttate nel contratto stilato nel 2019, dopo il riscatto del cartellino dall’Arsenal. Spalletti vorrebbe la riconferma del colombiano. L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 9 maggio 2022) Il campionato non ha più nulla da dire, il calciomercato ormai può prendere il sopravvento. E neluno dei nodi da sciogliere riguarda i portieri. Lascrive che Spalletti chiede la riconferma del 33enne colombiano in scadenza di contratto. La società ancora ha fatto solo qualche timido passo. Aggiunge che dietro le quinte un minimo di discussione è ripresa. Il problema di base è economico, perchéchiede almeno la conferma dell’attuale contratto, con 2 milioni netti di ingaggio. Una spesa che però sarebbe stavolta più alta al lordo per il club che sulnon potrebbe più applicare le detrazioni fiscali previste nel decreto crescita e sfruttate nel contratto stilato nel 2019, dopo il riscatto del cartellino dall’Arsenal. Spalletti vorrebbe la riconferma del colombiano. L'articolo ...

