Festa dell’Europa | Gemma M5S | La nostra Europa è quella del Recovery Fund

(Di lunedì 9 maggio 2022) “Il 9 maggio 1950 è nata l’comunitaria, proprio mentre aleggiava lo spettro di una terza guerra mondiale. Oggi, alla luce del conflitto in Ucraina, questa ricorrenza assume un valore ancora più forte: come allora, decidemmo di restare uniti di fronte allo spettro di un conflitto potenzialmente devastante e vogliamo ancora porre le basi per un progetto solidaristico reale, che possa permettere pace e prosperità alle generazioni future. Ricordiamo che a dicembre 2021, con l’adozione della proposta da parte del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione, il 2022 è stato proclamato Anno Europeo dei Giovani”. Così, in una nota, l’rlamentare del Movimento 5 Stelle Chiara. “La– prosegue – èdel salario minimo,che dice basta ...

Advertising

pdnetwork : Questo #9maggio, festa dell’#Europa, noi lo dedichiamo a David #Sassoli. All'uomo con lo sguardo sempre rivolto al… - ItaliaViva : La pandemia e la guerra in Ucraina ci hanno dimostrato, ancora di più, che dalle grandi crisi se ne esce solo con u… - lauraboldrini : Il #9maggio si celebra la Festa dell'#Europa ma quest’anno è una ricorrenza triste, guardando a quanto succede in… - GB67176330 : RT @AParentiEU: Questa sera nella cornice di Piazza del Campidoglio celebriamo la Festa dell’Europa, con un concerto in memoria di David Sa… - Emilian63301399 : RT @pdnetwork: Questo #9maggio, festa dell’#Europa, noi lo dedichiamo a David #Sassoli. All'uomo con lo sguardo sempre rivolto al futuro,… -

... perché secondo la retorica tipicacentro - orientale, non c'è molto da festeggiare, se dopo la Seconda guerra mondiale è arrivata l'invasione sovietica'. Al contrario, ladel 9 ...I protagonisti di questa'asilo sono proprio i bambini. Ma questi bambini non vestono come i loro coetanei nel resto d'ma come dei veri e propri soldati. Per un 'carnevale' di ...