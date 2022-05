Fabian Ruiz, addio al Napoli? Le possibili mosse di Giuntoli per sostituire lo spagnolo (Di lunedì 9 maggio 2022) Con la matematica conquista della qualificazione in Champions League e la possibile conquista del terzo posto già domenica prossima battendo il Genoa, i pensieri dei tifosi del Napoli iniziano ad essere sempre di più rivolti al calciomercato. L’estate infatti potrebbe portare molti cambiamenti alla rosa azzurra della prossima stagione, con la riduzione del monte ingaggi che potrebbe causare qualche rinuncia dolorosa. La prima già c’è stata ed è quella di Lorenzo Insigne, il cui addio direzione Toronto è ufficiale già da un po’. C’è invece ancora grande incertezza relativamente a Fabian Ruiz: è notizia di oggi quella di un imminente incontro fra il ds del Napoli Cristiano Giuntoli e il suo agente, fissato prima ancora della fine del campionato. Probabilmente sarà qui che si ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 9 maggio 2022) Con la matematica conquista della qualificazione in Champions League e la possibile conquista del terzo posto già domenica prossima battendo il Genoa, i pensieri dei tifosi deliniziano ad essere sempre di più rivolti al calciomercato. L’estate infatti potrebbe portare molti cambiamenti alla rosa azzurra della prossima stagione, con la riduzione del monte ingaggi che potrebbe causare qualche rinuncia dolorosa. La prima già c’è stata ed è quella di Lorenzo Insigne, il cuidirezione Toronto è ufficiale già da un po’. C’è invece ancora grande incertezza relativamente a: è notizia di oggi quella di un imminente incontro fra il ds delCristianoe il suo agente, fissato prima ancora della fine del campionato. Probabilmente sarà qui che si ...

