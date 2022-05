F1 | la scelta della Ferrari di non osare con la Safety Car | Leclerc avrebbe potuto cambiare le gomme per superare Verstappen?

Leggi su oasport

(Di lunedì 9 maggio 2022) Uno dei temi di discussione del Gran Premio di Miami può essere rappresentato dalla decisionedi non richiamare Charlesai box nel momento in cui la gara è stata neutralizzata in seguito all’incidente tra Lando Norris e Pierre Gasly. In quel momento mancavano 16 giri al termine e, volendo, si sarebbetentare un azzardo, effettuando una sosta per montare pneumatici freschi al monegasco. Invece non si è seguita questa strategia, mantenendo in pista il ventiquattrenne del Principato. Un errore da parte del murettosta? Assolutamente no. Vediamo perché. In primo luogo bisogna sottolineare comenon avesse più a disposizione treni dimedie nuove. L’unico set ancora intonso era di hard, medesimo compound utilizzato in quel ...