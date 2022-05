(Di lunedì 9 maggio 2022)ha commentato la propria prestazione al termine del Gran Premio di Miami, quinto appuntamento del Mondiale F1 2022. Il danese ha concluso al 16mo posto assoluto alle spalle del canadese Nicholas Latifi (Williams). Il teammate del tedesco Mick Schumacher ha commentato alla stampa ai microfoni della propria formazione: “Èlapiùchemai, faceva incredibilmente caldo. Ho dovuto fare l’ultimo stint con un”. L’ex alfiere di Chip Ganassi Racing per l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship ha continuato dicendo: “Nonostante tutto sono riuscito a lottare per la Top10 e nel finale stavo prendendo Alonso cheuna penalità di tempo. ...

Advertising

fishingwithaR18 : Le Haas rimbalzano più del solito in rettilineo. Viene il sospetto che sia Schumacher che Magnussen abbiano imparat… - P300it : Penalità di 5 secondi inflitte a Fernando Alonso e Kevin Magnussen. A seguire articolo completo #F1 #MiamiGP - Gianludale27 : @FrederickSeb Ci sono stati due incidenti con Magnussen. Uno in curva due alla ripartenza dove si sono toccati e Ve… - FrederickSeb : RT @deadlinex: Seb ha chiuso il sorpasso su Magnussen, staccando davvero tardissimo: pensavo avesse staccato. Si è così poi messo a centro… - LucianoYoma : RT @deadlinex: Seb ha chiuso il sorpasso su Magnussen, staccando davvero tardissimo: pensavo avesse staccato. Si è così poi messo a centro… -

OA Sport

...Alexander Albon - Williams Lance Stroll - Aston Martin Fernando Alonso - Alpine Yuki Tsunoda - AlphaTauri Daniel Ricciardo - McLaren Nicholas Latifi - Williams Mick Schumacher - Haas-...Giornata no invece, per, che pure ha combattuto come sempre. Domenica 8 maggio 2022, gara 1 - Max Verstappen (Red Bull - Honda) - 57 giri 2 - Charles Leclerc (Ferrari) - 3'786 3 - ... F1, Kevin Magnussen: “È stata la gara più difficile che abbia mai fatto. Ho avuto un danno all'ala anteriore" Kevin Magnussen ha commentato la propria prestazione al termine del Gran Premio di Miami, quinto appuntamento del Mondiale F1 2022. Il danese ha concluso al 16mo posto assoluto alle spalle del canades ...Una gara decisamente negativa quella di Miami per la Haas che avrebbe sperato di far entrare in zona punti entrambi i piloti, Kevin Magnussen e Mick Schumacher. L'esito finale, però, è stato negativo ...