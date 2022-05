EUROVISION 2022: LA GUIDA TV COMPLETA PER SEGUIRE L’EVENTO MUSICALE DELL’ANNO (Di lunedì 9 maggio 2022) Manca un giorno alla partenza dell’EUROVISION Song Contest anche se a Torino L’EVENTO MUSICALE DELL’ANNO è già iniziato con tante manifestazioni collaterali e il grande galà alla Reggia di Venaria Reale dove hanno sfilato tutti i cantanti in gara, a partire dai nostri Mahmood e Blanco. Tutte le serate della 66° edizione dell’EUROVISION – le due semifinali del 10 e 12 maggio e la finale del 14 maggio – saranno trasmesse da Rai1 dalle ore 20:40. A commentare in diretta ci saranno Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio, con la partecipazione di Carolina di Domenico. Le tre serate saranno trasmesse anche su Rai Radio 2 (con il commento di Ema Stockholma e Gino Castaldo) e RaiPlay. TORINO, LA CITTÀ OSPITANTE Grazie alla vittoria dei Maneskin nell’EUROVISION 2021, quest’anno la macchina ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 9 maggio 2022) Manca un giorno alla partenza dell’Song Contest anche se a Torinoè già iniziato con tante manifestazioni collaterali e il grande galà alla Reggia di Venaria Reale dove hanno sfilato tutti i cantanti in gara, a partire dai nostri Mahmood e Blanco. Tutte le serate della 66° edizione dell’– le due semifinali del 10 e 12 maggio e la finale del 14 maggio – saranno trasmesse da Rai1 dalle ore 20:40. A commentare in diretta ci saranno Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio, con la partecipazione di Carolina di Domenico. Le tre serate saranno trasmesse anche su Rai Radio 2 (con il commento di Ema Stockholma e Gino Castaldo) e RaiPlay. TORINO, LA CITTÀ OSPITANTE Grazie alla vittoria dei Maneskin nell’2021, quest’anno la macchina ...

