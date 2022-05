Elisabetta Franchi nella bufera per le assunzioni di donne ‘anta’ libere dai figli, la Bruganelli e la Santanchè la difendono (Di lunedì 9 maggio 2022) Fine settimana movimentata per Elisabetta Franchi finita sulla bocca di tutti, sui giornali, sul web e sui social, per una serie di dichiarazioni che hanno fatto discutere. Da una parte c’è chi pensa si sia trattato di un fraintendimento perché frutto di frasi estrapolate da un contesto più ampio mentre dall’altra c’è chi ha puntato il dito contro la Franchi rea di aver detto alcune cose poco politicamente corrette. Ma cosa è successo di preciso? In una video intervista rilasciata durante un incontro organizzato da Il Foglio, Elisabetta Franchi ha rivelato che nella sua casa di moda preferisce assumere ragazze cresciute, le ‘anta’ perché così è sicura che abbiano già superato i tre giri di boa ovvero si sono sposate, hanno avuto figli e si sono già ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 9 maggio 2022) Fine settimana movimentata perfinita sulla bocca di tutti, sui giornali, sul web e sui social, per una serie di dichiarazioni che hanno fatto discutere. Da una parte c’è chi pensa si sia trattato di un fraintendimento perché frutto di frasi estrapolate da un contesto più ampio mentre dall’altra c’è chi ha puntato il dito contro larea di aver detto alcune cose poco politicamente corrette. Ma cosa è successo di preciso? In una video intervista rilasciata durante un incontro organizzato da Il Foglio,ha rivelato chesua casa di moda preferisce assumere ragazze cresciute, leperché così è sicura che abbiano già superato i tre giri di boa ovvero si sono sposate, hanno avutoe si sono già ...

Advertising

TNannicini : Le parole di Elisabetta Franchi non sono solo vergognose, sono illegali. Quello che fa è vietato dall’art 27 del co… - stanzaselvaggia : Nessun grande giornale ha commentato l’intervista a Elisabetta Franchi in questi giorni. Si aspetta che qualcuno ne… - stanzaselvaggia : Secondo il Corriere Elisabetta Franchi non ha detto, AVREBBE DETTO. La giornalista non ha, AVREBBE ascoltato il vid… - MancaGiacomo : RT @Tremenoventi: Arcangelo Gabriele: “ho due notizie, una buona ed una cattiva” Maria: “dimmi prima la cattiva” Arcangelo Gabriele: “non p… - juveiloveyou : RT @SilvyeJolie: L'unica cosa che ho su Elisabetta Franchi è: se hai bisogno che un lavoratore lavori 24h/7 su 7 significa che siete sotto… -