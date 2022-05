Domani a Roma convegno Cgil verso Assemblea nazionale donne (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma – Domani, martedì 10 maggio, si terrà a Roma il primo appuntamento del percorso verso l’Assemblea nazionale delle delegate della Cgil. Dopo due anni in cui la pandemia ha impedito di organizzare questo evento, la Confederazione mette in campo una serie di iniziative incentrate sul lavoro delle donne. L’appuntamento è per le ore 9.30 presso il Centro Congressi Frentani, e sarà concluso dal segretario generale della Cgil Maurizio Landini. Si potrà seguire la diretta su Collettiva.it. La mattinata si aprirà con le riflessioni sui risultati dell’indagine “Cosa è cambiato”, che ha avuto come oggetto le aspettative delle lavoratrici sul mondo del lavoro negli ultimi tre anni. Ne parleranno Giorgia Fattinnanzi ed Esmeralda Rizzi, ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 9 maggio 2022), martedì 10 maggio, si terrà ail primo appuntamento del percorsol’delle delegate della. Dopo due anni in cui la pandemia ha impedito di organizzare questo evento, la Confederazione mette in campo una serie di iniziative incentrate sul lavoro delle. L’appuntamento è per le ore 9.30 presso il Centro Congressi Frentani, e sarà concluso dal segretario generale dellaMaurizio Landini. Si potrà seguire la diretta su Collettiva.it. La mattinata si aprirà con le riflessioni sui risultati dell’indagine “Cosa è cambiato”, che ha avuto come oggetto le aspettative delle lavoratrici sul mondo del lavoro negli ultimi tre anni. Ne parleranno Giorgia Fattinnanzi ed Esmeralda Rizzi, ...

Advertising

OfficialASRoma : ?? MAI SOLA MAI ?? Domani sera si riparte con #FiorentinaRoma ?? DAJE ROMA DAJE! ?? - amnestyitalia : Domani, in occasione della Giornata mondiale della libertà di stampa, saremo insieme a @FnsiSocial e @Artventuno a… - Dalla_SerieA : Coppa Italia, Inter: Bastoni in gruppo domani. Con la Juve torna Dzeko - - AnsaRomaLazio : Roma: messe reti anti cinghiali,poi piano contro peste suina. Domani riunione tra assessore Alfonsi e Ama #ANSA - fraffereffa : @jjustaggirl nope l’avrei solo domani ma non la seguo perché torno la sera a casa da roma -