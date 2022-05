Denis Machuel Ceo | svolta al Gruppo Adecco

(Di lunedì 9 maggio 2022) Il consiglio d’amministrazione delannuncia il 5 maggio 2022, a seguito di un processo di successione attentamente pianificato, la nomina dicome nuovo chief executive officer (Ceo). Succederà ad Alain Dehaze il 1° luglio 2022., 58 anni, è un manager di livello internazionale di grande e comprovata esperienza. Ha un background di leadership nei servizi aziendali globali e nella consulenza tecnologica e ingegneristica. Proviene da compagnie come Altran e Sodexo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Imille10 : Denis Machuel è stato nominato nuovo Chief Executive Officer nel Gruppo Adecco, un'agenzia multinazionale di selezi… - AdeccoGroupITA : Il nostro Gruppo ha annunciato la nomina di Denis Machuel a prossimo Global Chief Executive Officer, che succederà… -

Primaonline

Il Consiglio di Amministrazione del Gruppo Adecco ha annunciato il 5 maggio 2022, a seguito di un processo di successione attentamente pianificato, la nomina dicome nuovo chief executive officer (CEO), che succederà ad Alain Dehaze il 1° luglio 2022. Come riporta un comunicato stampa del Gruppo, la transizione avverrà a giugno, dopo un periodo ...Il Consiglio di Amministrazione del Gruppo Adecco ha annunciato la nomina dicome nuovo Chief Executive Officer (Ceo), che succederà ad Alain Dehaze il dal primo luglio 2022. La transizione, che secondo quanto riporta una nota era stata 'accuratamente pianificata'... Denis Machuel nominato CEO di The Adecco Group Succederà ad Alain Dehaze il 1° luglio 2022. Machuel, 58 anni, è un manager di livello internazionale di grande e comprovata esperienza.Roma, 5 mag. (askanews) - Il Consiglio di Amministrazione del Gruppo Adecco ha annunciato la nomina di Denis Machuel come nuovo Chief Executive Officer (Ceo), che succederà ad Alain Dehaze il dal prim ...