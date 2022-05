Arisa e Vito Coppola tra dolci baci e abbracci | le ultime foto social smentiscono i rumor sulla crisi

(Di lunedì 9 maggio 2022) Da qualche giorno i fan disono in totale fermento a causa di alcuniche parlano ditra i due. Fortunatamente proprio nelleore sono arrivati degli scattichecompletamente le indiscrezioni. Sembra infatti che la coppia sia più unita che mai e che non ci sia l’ombra di un problema.sono più uniti che mai, altro cheSembra proprio che traproceda a gonfie vele, al contrario di quanto era stato rivelato da alcunidegli ultimi giorni. La coppia infatti ha di recente partecipato al compleanno di Barbara ...

Advertising

Linus2k : Ma di @pakywood che stalkera su Instagram Vito Coppola nonostante sappia che è di Arisa, ne vogliamo parlare? - infoitcultura : Arisa e Vito Coppola, svelata la verità: il gesto è inequivocabile - infoitcultura : Arisa e Vito Coppola si sono lasciati? La verità sulla crisi! - infoitcultura : Arisa, rumors piccanti su Vito Coppola: quel “desiderio” che cambia tutto - tempoweb : 'Quel problemino...' Dago lancia la bomba su Arisa e Vito Coppola: sono già in crisi #8maggio… -

...poi la presenza diCoppola, ballerino di Ballando con le Stelle , all'ultima festa di compleanno di Barbara d'Urso. Il coreografo di Eboli è stato invitato insieme alla fidanzata, da anni ...E' arrivata al capolinea la liaison traCoppola A riportare l'indiscrezione è il sito Dagospia . La cantante e il ballerino si sono conosciuti nel programma di Rai1, 'Ballando con le Stelle', e l'intesa vincente è passata ...Da qualche giorno si parla di aria di crisi tra Arisa e Vito Coppola ma le ultime foto arrivate in queste ore sui social sembrano smentire del tutto il presunto scoop.Arisa e Vito Coppola ancora insieme Arisa e Vito non si sono lasciati, anzi, stanno insieme e continuano a provare un grande sentimento l’uno per l’altra. Probabilmente Arisa e Vito Coppola si trasfe ...