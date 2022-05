Anna oggi è una donna libera (Di lunedì 9 maggio 2022) Anna ha lasciato la casa circondariale di Pozzuoli. E’ tornata ai suoi affetti, lasciando ai lettori del blog l’eredità di tanti scritti che hanno caratterizzato suo percorso sofferto. É l’aspetto che più ci piace del carcere: la privazione della libertà personale per scopi riabilitativi. Ed Anna lo è, è riabilitata. E’ stata restituita alla comunità Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di lunedì 9 maggio 2022)ha lasciato la casa circondariale di Pozzuoli. E’ tornata ai suoi affetti, lasciando ai lettori del blog l’eredità di tanti scritti che hanno caratterizzato suo percorso sofferto. É l’aspetto che più ci piace del carcere: la privazione della libertà personale per scopi riabilitativi. Edlo è, è riabilitata. E’ stata restituita alla comunità Il Blog di Giò.

