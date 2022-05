Ad Amatrice i residenti delle ' casette' non vogliono lasciare l' abitazione

Leggi su agi

(Di lunedì 9 maggio 2022) AGI - "Che costruiamo a fare nuove case se la gente non lascia le strutture abitative d'emergenza"? È quanto ha detto il sindaco di, Giorgio Cortellesi, in occasione della visita istituzionale dei vertici della Regione Lazio nel borgo reatino distrutto dal terremoto del 2016, in programma questa mattina con la visita del presidente, Nicola Zingaretti, e dell'assessore con delega alla ricostruzione, Claudio Di Berardino. "Ad, nonostante i problemi, stiamo ripartendo - ha proseguito il sindaco Cortellesi - i numeri parlano chiaro: 661 cantieri aperti, 357 in fase realizzativa e 304 in fase istruttoria. Abbiamo consegnato 82 abitazioni, ricostruite secondo le più moderne norme antisismiche. Ma la cosa più sconsolante e deprimente, è che al momento, su 30 assegnatari di Sae che possono tornare a vivere in una vera casa, solo 7 le hanno ...