Venezia-Bologna 4-3 | gol di Johnsen al 93?

(Di domenica 8 maggio 2022) (Adnkronos) – Partita pazza e spettacolare trarisolta nel finale dal gol del 4-3 diche regala ai lagunari ancora qualche flebile speranza di salvezza. I padroni di casa interrompono una serie di 10 sconfitte di fila, mentre i rossoblù si fermano dopo 6 risultati utili rendendo amaro il ritorno di Mihajlovic, applaudito da tutto lo stadio, in panchina dopo oltre un mese di cure all’ospedale. Padroni di casa avanti di due reti con Henry e Kiyine poi la rimonta delcon Orsolini, Arnautovic e Schouten. Aramu su rigore riporta la partita in parità poi allo scaderetrova il gol della vittoria. In classifica gli emiliani sono tredicesimi con 43 punti, mentre ilsale a quota 25 ma resta sempre ultimo a 4 punti dalla Salernitana che in caso ...

Ormai rassegnato alla retrocessione, ilgioca tranquillo e nel primo tempo mette sotto iltrovando con facilità anche la via del gol. Henry sblocca il risultato dopo appena quattro ...Ilè in vantaggio per 2 - 1 sulal termine del primo tempo del match valido per la 36/a giornata di Serie A, in corso allo stadio 'Penzo' della città lagunare. Per i padroni di casa in ...Venezia-Bologna 4-3 Marcatori: Henry 4’, Kiyine 19’, Orsolini 47’ pt; Arnautovic 10’, Schouten 23’, Aramu (rig.) 33’ st, Johnsen 48’ st Venezia (3-4-2-1): Maenpaa 6,5; Svoboda 5,5 ...Alle ore 15,00 è andata in scena la partita tra Venezia e Bologna che avrebbe potuto sancire la prima retrocessione a discapito dei lagunari, 90 minuti che hanno regalato una girandola infinita di ...