Quali sanzioni può comminare l’Agenzia per la cyber security italiana (Di domenica 8 maggio 2022) Il primo via libera è arrivato giovedì 5 maggio dal Consiglio dei Ministri. E adesso si potrà procedere con il passaggio parlamentare, ultimo step dell’iter per l’approvazione del decreto legge in cui sono inserite le norme con cui l’Italia si adeguerà al regolamento Europeo sulla cyber security. All’interno della bozza del documento si fa anche riferimento alle sanzioni (sia per tipologia che per quantitativo) che l’ACN potrà emettere in caso di violazioni. E le multe dell’Agenzia cyber italiana hanno dei paletti che ricalcano in pieno le linee guida continentali. LEGGI ANCHE > La BRI (Banca dei regolamenti internazionali) adotta un documento che prende di mira la raccolta dei dati delle Big Tech Il documento, approvato dal Consiglio dei Ministri, è stato visionato in anteprima da ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 8 maggio 2022) Il primo via libera è arrivato giovedì 5 maggio dal Consiglio dei Ministri. E adesso si potrà procedere con il passaggio parlamentare, ultimo step dell’iter per l’approvazione del decreto legge in cui sono inserite le norme con cui l’Italia si adeguerà al regolamento Europeo sulla. All’interno della bozza del documento si fa anche riferimento alle(sia per tipologia che per quantitativo) che l’ACN potrà emettere in caso di violazioni. E le multe delhanno dei paletti che ricalcano in pieno le linee guida continentali. LEGGI ANCHE > La BRI (Banca dei regolamenti internazionali) adotta un documento che prende di mira la raccolta dei dati delle Big Tech Il documento, approvato dal Consiglio dei Ministri, è stato visionato in anteprima da ...

