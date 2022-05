Porto | Pepe dice no al ritiro | continuerà per un’altra stagione

Leggi su sportface

(Di domenica 8 maggio 2022)a giocare per. Il difensore, nonostante il trionfo in campionato con il, vuole rispettare il proprio contratto. L’ex Real Madrid, dunque, arriverà ai 40 anni ancora in campo. Questo il suo commento: “Il campionato vinto significa molto per me. Mi hanno accusato di tante cose e qualcuno non voleva che io giocassi, ma sono andato avanti ed è bello a 39 anni essere diventato ancora campione. Devo ringraziare la mia famiglia e tutte le persone che mi hanno sostenuto e hanno avuto pazienza con me”. SportFace.