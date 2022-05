(Di domenica 8 maggio 2022)conferma la propria presenza all’ISEdi Barcellona, con i propri. Scopriamo tutti i dettagli in questa news Dopo la recente notizia in merito alla partnership con Team Vitality, ora la nota aziendaannuncia la presenza dei propriin occasione dell’ISE, la grande fiera che si terrà a Barcellona dal 10 al 13 maggio. L’azienda si riconferma così una delle realtà leader del settore, e con i suoi ben 64certificati TCO generazione 9, continua la propria politica green, con una grande attenzione per la sostenibilità l’impatto ambientale. Idiall’ISELa presenza diall’ISE...

Advertising

tuttoteKit : #Philips: i #Monitor saranno presenti a ISE 2022 #PhilipsMonitor #tuttotek - zazoomblog : Philips Momentum 3000 un monitor da gaming economico e Full HD: tuo a meno di 200 euro - #Philips #Momentum… - offertediprodo1 : Philips Momentum Gaming Monitor 24M1N3200ZA, Pannello IPS da 165 Hz, 1ms, Regolabile in Altezza, Nero precedente 23… - fainformazione : Philips delizia i professionisti dell’immagine col suo monitor OLED 4K da 27” Prosegue il varo di monitor premium… - fainfoscienza : Philips delizia i professionisti dell’immagine col suo monitor OLED 4K da 27” Prosegue il varo di monitor premium… -

tuttoteK

...00 - invece di 299,99 sconto 19% - fino a 14 mag 2022 Click qui per approfondireMomentum Gaming24M1N3200VA, Pannello VA da 165 Hz, 1ms, Regolabile in Altezza, Nero In offerta a ...... Kipling E pure: Lampadina smartHue con Bluetooth in super sconto a 4,99 euro Tutte le offerte gamer di Corsair fino all'8 maggio Offerte Belkin fino al 72% fino al 15 maggioSamsung ... Philips: i monitor saranno presenti a ISE 2022 Philips conferma la propria presenza all'ISE 2022 di Barcellona, con i propri monitor. Scopriamo tutti i dettagli in questa news.Vi lasciamo le parole di Xeni Bairaktari, Global Marketing Lead e Senior Brand Manager EU di Philips Monitors & IT Accessories; È stato incredibile supportare la squadra FIFA e la struttura V.Hive con ...