Marco Arlati | referente commissione “Finanziamenti | contributi e crowdfunding” di Coni Lombardia

Leggi su bergamonews

(Di domenica 8 maggio 2022) Bergamo., 38 anni di Bergamo, è stato nominato” di. La nomina è arrivata sabato 30 aprile e in questi giorni lasi è attivata e resa operativa. Fanno parte della, Tavecchio Carlo, Pucci Mossotti Adriano, Bugada Massimo, Pellegrini Emanuele, Vucenovich Danilo, Battagin Roberto e Ghelfi Daniele.continua il suo impegno in ambito sportivo, infatti questa nomina si aggiunge al suo ruolo di componente di Segreteria Nazionale Arcigay – delega sport. “Oggi è un giorno molto speciale per me. Sono felice e onorato di iniziare ...