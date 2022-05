Manuel Bortuzzo, stasera su Rai 1 in onda il film “Rinascere”: gli attori e la trama (Di domenica 8 maggio 2022) stasera, 8 maggio 2022, in prima serata su Rai 1 andrà in onda il film sulla vita di Manuel Bortuzzo, dal titolo “Rinascere – L’anno in cui ho ripreso a vivere”. La pellicola, coprodotta da Rai Fiction e Moviheart per la regia di Umberto Marino, è incentrata sul racconri dettagliato di quella maledetta notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019, quando per uno scambio di persona, Manuel Bortuzzo fu colpito da un colpo di pistola alla colonna vertebrale che gli causò una paralisi degli arti inferiori. Da quel momento il giovane, che era una promessa del nuoto e che da Treviso si era trasferito a Roma per allenarsi per le Olimpiadi, si trova su una sedia a rotelle. Domenica In, Mara Venier ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 8 maggio 2022), 8 maggio 2022, in prima serata su Rai 1 andrà inilsulla vita di, dal titolo “– L’anno in cui ho ripreso a vivere”. La pellicola, coprodotta da Rai Fiction e Moviheart per la regia di Umberto Marino, è incentrata sul racconri dettagliato di quella maledetta notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019, quando per uno scambio di persona,fu colpito da un colpo di pistola alla colonna vertebrale che gli causò una paralisi degli arti inferiori. Da quel momento il giovane, che era una promessa del nuoto e che da Treviso si era trasferito a Roma per allenarsi per le Olimpiadi, si trova su una sedia a rotelle. Domenica In, Mara Venier ...

