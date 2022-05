Lotta salvezza Salernitana | anche il presidente De Luca all’Arechi

Advertising

chalmerscrazia : RT @_schiaffino__: praticamente Serra ha deciso lotta scudetto e lotta salvezza. Però ha chiesto scusa - TIM_Official : E' vietato sbagliare! ??? #SalernitanaCagliari è una sfida che mette in palio punti importanti nella lotta salvezza… - LukeFenek : RT @_schiaffino__: praticamente Serra ha deciso lotta scudetto e lotta salvezza. Però ha chiesto scusa - H0PESTR0M : RT @mass_brock: La lotta salvezza è la cosa più falsata e corrotta che ci sia: Salernitana che rischia di salvarsi giocando solo le ultime… - dade494 : RT @_schiaffino__: praticamente Serra ha deciso lotta scudetto e lotta salvezza. Però ha chiesto scusa -

... LA SBLOCCA HENRY Un Bologna imbattuto da ben 6 giornate che riabbraccia Sinisa Mihaijlovic, Un Venezia che in casa non vince da novembre (3 - 2 contro la Roma) ed è ancora in. Questo ...RISULTATI SERIE A: IL BIG - MATCH Senza sottovalutare ad esempio una partita fondamentale per laquale Salernitana Cagliari, chiaramente Verona Milan spicca nel quadro dei risultati ...Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, è intervenuto il giornalista Peppe Iannicelli: “E’ cominciata la pressione mediatica enorme sul Napoli per la gara contro il Genoa e l’incrocio di risultati ...Il tecnico dello Spezia Thiago Motta è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta per 3-1 contro l'Atalanta, al Picco: "La cosa che va fatta per competere contro l'Atalanta è mantenere il ...