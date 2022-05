Loro | le eroiche mamme ucraine custodi e protettrici degli affetti

Advertising

colossale : Le madri sono eroiche solo perché i padri sono assenti. I figli sono mammoni solo perché i padri non fanno il loro… - AntoniettaAma14 : @avalaina Stanno dando dimostrazione a tutto il mondo di quanto grandi ed eroiche sono le loro gesta e la loro resi… - Ukraine_NowIt : ????Volodymyr Zelenskiy ha consegnato ai soldati ucraini la 'Croce al merito militare' 'I nostri eroi mostrano il c… - Parpiglia : #Zelenskiy ha consegnato ai soldati ucraini la 'Croce al merito militare' 'I nostri eroi hanno coraggio ecceziona… - SabazioVirbio2 : Un tempo le chiamavano 'fake news'... ma se riguardano loro ??allora diventano 'eroiche leggende' -

La Gazzetta del Mezzogiorno

Ma ciò che le mamme ucraine, esemplari di tutte le mamme di ieri o di oggi , hanno dimostrato di tenere sopra ogni cosa è il destino dei figli minori nel casostesse venissero colpite a morte. ...Donne "" che prestano servizio gratuito negli istituti dellecomunità locali. "L'importante " sottolinea Halyna Kurylo, responsabile Dri a Kiev " è solo tenerli in vita". La Bbc è ... Mamme o «equilibriste» Nel Mezzogiorno eroiche e disoccupate Alcuni più dolci, altri allegri, tutti corredati da foto di oggi o di ieri. Tutti, soprattutto, esprimono l'enorme affetto verso la destinataria ...Immaginiamo una chat impossibile, capace di legare e far parlare tra loro tutte le madri europee (aiuto, quanti messaggini!). Pensate, in Italia il 42,6% delle mamme tra i 25 e i 54 anni non è occupat ...