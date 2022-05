LIVE Giro d’Italia 2022 in DIRETTA: Simon Yates vince, Van der Poel maglia rosa. Nibali illumina (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA FAGIANATA DI RICCARDO MAGRINI LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 LE PAGELLE DELLA TAPPA DI OGGI: Nibali OLTRE LE ATTESE, CICCONE E FORTUNATO A PICCO, CARAPAZ BOCCIATO LA CRONACA DELLA CRONOMETRO MATHIEU VAN DER Poel: “OBIETTIVO MANTENERE LA maglia rosa, PROVERO’ A FINIRE LA CORSA” vinceNZO Nibali: “PER LA CLASSIFICA BISOGNA STARE BENE, ALTRI PIU’ ACCREDITATI DI ME” IL MIGLIOR vinceNZO Nibali A CRONOMETRO DAL 2019. DOVE PUO’ ARRIVARE? ATTESA PER LE SALITE Simon Yates: “VITTORIA INATTESA, HO PENSATO A SPINGERE A TUTTA” TUTTE LE CLASSIFICHE DEL Giro ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA FAGIANATA DI RICCARDO MAGRINI LA CLASSIFICA GENERALE DELLE PAGELLE DELLA TAPPA DI OGGI:OLTRE LE ATTESE, CICCONE E FORTUNATO A PICCO, CARAPAZ BOCCIATO LA CRONACA DELLA CRONOMETRO MATHIEU VAN DER: “OBIETTIVO MANTENERE LA, PROVERO’ A FINIRE LA CORSA”NZO: “PER LA CLASSIFICA BISOGNA STARE BENE, ALTRI PIU’ ACCREDITATI DI ME” IL MIGLIORNZOA CRONOMETRO DAL 2019. DOVE PUO’ ARRIVARE? ATTESA PER LE SALITE: “VITTORIA INATTESA, HO PENSATO A SPINGERE A TUTTA” TUTTE LE CLASSIFICHE DEL...

