Internazionali d’Italia ATP, oggi si parte con i 32esimi: il programma (Di domenica 8 maggio 2022) Internazionali d’Italia dell’ATP Tour oggi pronti a partire, con le prime gare valevoli per i 32esimi della competizione. Mentre si vanno completando le ultime gare di qualificazione, sulla terra rossa di Roma vedremo impegnati due giovanissimi italiani e diversi top 50 della classifica ATP. Questo il programma odierno. Tiafoe vuole partire bene agli Internazionali d’Italia Tra i quattro incontri che vedremo oggi del main draw, uno vedrà impegnato lo statunitense Frances Tiafoe, attuale numero 25 della classifica ATP. A sbarrargli la strada per il turno successivo, c’è il serbo Filip Krajinovic. L’americano, che nel torneo di Estoril si era ben comportato, arrivando a guadagnarsi l’accesso nel torneo lusitano, in Portogallo non è riuscito ad ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 8 maggio 2022)dell’ATP Tourpronti a partire, con le prime gare valevoli per idella competizione. Mentre si vanno completando le ultime gare di qualificazione, sulla terra rossa di Roma vedremo impegnati due giovanissimi italiani e diversi top 50 della classifica ATP. Questo ilodierno. Tiafoe vuole partire bene agliTra i quattro incontri che vedremodel main draw, uno vedrà impegnato lo statunitense Frances Tiafoe, attuale numero 25 della classifica ATP. A sbarrargli la strada per il turno successivo, c’è il serbo Filip Krajinovic. L’americano, che nel torneo di Estoril si era ben comportato, arrivando a guadagnarsi l’accesso nel torneo lusitano, in Portogallo non è riuscito ad ...

Advertising

infoitsport : Internazionali d'Italia Roma 2022: Zeppieri punta il main draw, esordio per Passaro e Arnaldi - infoitsport : Arnaldi-Cilic in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Internazionali d'Italia 2022 - rtl1025 : ?? Da oggi entrano nel vivo gli internazionali bnl d'#italia di #tennis. Anche quest'anno RTL 102.5 è partner dell'e… - CIAfra73 : Tennis, in esclusiva free sui canali #Mediaset la 79esima edizione degli Internazionali d'Italia - AllSportDB : ?? 2022 @WTA Tour - Internazionali BNL d'Italia in #Italy ???? #Rome starts tomorrow @InteBNLdItalia #Tennis -