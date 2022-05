Giro d'Italia 2022, 4° tappa Avola – Etna Nicolosi (Rif. Sapienza): percorso, orari e altimetria (Di domenica 8 maggio 2022) Il Giro d'Italia 2022, dopo la prima giornata di riposo e il trasferimento dell'intera carovana dall'Ungheria alla Sicilia, riparte con una tappa scoppiettante con il primo arrivo in salita di questa edizione della corsa. La 4° tappa, Avola-Etna Nicolosi (Rifugio Sapienza) di 172 km, la prima sul territorio Italiano, sarà l'occasione per saggiare le gambe dei corridori che puntano al successo finale. Il percorso della 4° tappa La 4° tappa del Giro d'Italia numero 105, in programma martedì 10 maggio, si svilupperà tra le province di Siracusa e Catania. Si parte dal comune di Avola e si arriva al Rifugio ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 8 maggio 2022) Ild', dopo la prima giornata di riposo e il trasferimento dell'intera carovana dall'Ungheria alla Sicilia, riparte con unascoppiettante con il primo arrivo in salita di questa edizione della corsa. La 4°(Rifugio) di 172 km, la prima sul territoriono, sarà l'occasione per saggiare le gambe dei corridori che puntano al successo finale. Ildella 4°La 4°deld'numero 105, in programma martedì 10 maggio, si svilupperà tra le province di Siracusa e Catania. Si parte dal comune die si arriva al Rifugio ...

Advertising

CarloCalenda : Ecco @GiuseppeConteIT fatti un giro fuori dall’Italia o anche solo in Lombardia. - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 - Stage 1?? | Tappa 1?? ?? ???? @mathieuvdpoel wins in Visegrád and takes the first Maglia Rosa… - juventusfc : E' sabato. Le #JuventusWomen sono Campionesse d'Italia. Fate un giro su - Muser131 : #jeru Come ti sei avvicinato al mondo della fotografia e dell'arte? Saresti disposto a fare un tour in giro per l'… - lucioluciani : RT @CarloCalenda: Ecco @GiuseppeConteIT fatti un giro fuori dall’Italia o anche solo in Lombardia. -