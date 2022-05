F1 Red Bull: sarà affidabile a Miami? (Di domenica 8 maggio 2022) Max dopo le prove libere ha fatto pochissimi giri di pista. I problemi della RB18 sono evidenti sull’insofferenza alle alte temperature. In mattinata un certo aumento di temperatura ha consigliato il team di Milton Keynes di sostituire il cambio. In realtà è venuto a galla un problema idraulico che ha completamente reso inutilizzabili l’idroguida e il brake by wire, causando anche un piccolo principio d’incendio. Perez è riuscito comunque a girare con una certa regolarità. Del doman non c’è certezza… Le caratteristiche di questa tappa in Florida non sono riuscire a garantire quelle certezze che tanto piacciono ai piloti e si è dovuto correre ai ripari in fretta e furia con varie ripavimentazioni in diversi punti del tracciato. La Red Bull, forte del trionfo del GP Rolex di Imola, si trova ad affrontare una pista immacolata, nella quale ogni giro è d’oro per i ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 8 maggio 2022) Max dopo le prove libere ha fatto pochissimi giri di pista. I problemi della RB18 sono evidenti sull’insofferenza alle alte temperature. In mattinata un certo aumento di temperatura ha consigliato il team di Milton Keynes di sostituire il cambio. In realtà è venuto a galla un problema idraulico che ha completamente reso inutilizzabili l’idroguida e il brake by wire, causando anche un piccolo principio d’incendio. Perez è riuscito comunque a girare con una certa regolarità. Del doman non c’è certezza… Le caratteristiche di questa tappa in Florida non sono riuscire a garantire quelle certezze che tanto piacciono ai piloti e si è dovuto correre ai ripari in fretta e furia con varie ripavimentazioni in diversi punti del tracciato. La Red, forte del trionfo del GP Rolex di Imola, si trova ad affrontare una pista immacolata, nella quale ogni giro è d’oro per i ...

