Eurovision 2022 | tutti gli appuntamenti

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 8 maggio 2022) Mahmood e Blanco in prova E’ ufficialmente cominciata la settimana che porterà all’elezione della canzone vincitrice della 66esima edizione dell’Song Contest. Questo pomeriggio prenderà il via la kermesse canora europea, che andrà in scena dal PalaOlimpico di Torino in seguito alla vittoria, nel 2021, dei Maneskin con il brano Zitti e Buoni. Ecco dunque una piccola guida per non perdersi “the sound of beauty” (questo lo slogan). Turquoise Carpet Il primo evento imperdibile per gli appassionati è previsto questo pomeriggio. A partire dalle 16.00, in streaming su RaiPlay e sul canale YouTube dell’ESC, tutte le 40 delegazioni in gara sfileranno sul Turquoise Carpet. I commenti dell’evento saranno affidati a Gabriele Corsi, Mario Acampa e Carolina Di Domenico. Entrando più nello specifico, la sfilata condurrà gli artisti e gli accompagnatori nella Galleria ...