Epiro – Roma

Epiro
Piazza Epiro, 26 – 00183 Roma
Tel. 06/69317603
Sito Internet:
Tipologia: tradizionale con spunti creativi
Prezzi: antipasti 8/10€, primi 10/12€, secondi 12/16€, dolci 6€
Chiusura: Lunedì. A pranzo tranne la Domenica

OFFERTA
Non è un caso che molti Romani lo abbiano eletto a posto del cuore. Merito di una proposta agile e al tempo stesso curata, e prezzi davvero vantaggiosi in relazione alla qualità, accompagnata da un'offerta enoica eccellente, come dettaglieremo nel seguito. Il menù è raccontato in un foglietto A5 senza distinzione fra le portate dal quale abbiamo pescato, per iniziare, un'eccellente tempura di verdure servita con una deliziosa maionese, per proseguire con una classica, quanto appagante gricia realizzata con le mezze maniche e con dei ...

