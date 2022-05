“Devi abbandonare la scuola”. Amici 21, eliminazione a sorpresa tra le proteste (Di domenica 8 maggio 2022) Tanti colpi di scena nella semifinale di Amici 21. Rispetto agli anni scorsi le regole sono state cambiate ma questo non ha impedito a Maria De Filippi di stravolgere ancora tutto. Contrariamente alle previsioni infatti saranno sei i finalisti. La puntata di ieri è stata ricca di colpi di scena. E non sono mancate neppure liti e tensioni sul palco di Amici quanto tra i giudici con un nuovo faccia a faccia tra Alessandra Celentano da una parte e gli altri maestri dall’altra. prima allieva a garantirsi un posto in finale è stata la cantante Sissi, all’anagrafe Silvia Cesana. Il secondo è stato il ballerino Michele Esposito, tra i più applauditi e ora lanciato verso la vittoria finale. Poi, Luigi Strangis quindi Alex, Serena e Albe. Questi due sono stati protagonisti di un clamoroso colpo di scena. Albe e Serena erano infatti entrati in scena insieme ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 8 maggio 2022) Tanti colpi di scena nella semifinale di21. Rispetto agli anni scorsi le regole sono state cambiate ma questo non ha impedito a Maria De Filippi di stravolgere ancora tutto. Contrariamente alle previsioni infatti saranno sei i finalisti. La puntata di ieri è stata ricca di colpi di scena. E non sono mancate neppure liti e tensioni sul palco diquanto tra i giudici con un nuovo faccia a faccia tra Alessandra Celentano da una parte e gli altri maestri dall’altra. prima allieva a garantirsi un posto in finale è stata la cantante Sissi, all’anagrafe Silvia Cesana. Il secondo è stato il ballerino Michele Esposito, tra i più applauditi e ora lanciato verso la vittoria finale. Poi, Luigi Strangis quindi Alex, Serena e Albe. Questi due sono stati protagonisti di un clamoroso colpo di scena. Albe e Serena erano infatti entrati in scena insieme ...

