CIV Vallelunga, Gara 2 SS600: Roccoli cala il bis - News (Di domenica 8 maggio 2022) Massimo Roccoli è l'autentico protagonista della SS600 Next Generation a Vallelunga: l'esperto romagnolo ha bissato il successo di Gara 1 conquistando anche Gara 2, piegando un tenace Luca Ottaviani . ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di domenica 8 maggio 2022) Massimoè l'autentico protagonista dellaNext Generation a: l'esperto romagnolo ha bissato il successo di1 conquistando anche2, piegando un tenace Luca Ottaviani . ...

Advertising

Canta237 : RT @LiveGPit: #CIV 2022 | #SBK #Vallelunga - Gara2: la spunta Pirro, duello con Delbianco A cura di @TheRealDB88 @CIVtv @PirroRider ht… - Canta237 : RT @LiveGPit: CIV | Supersport, Vallelunga gara-2: doppietta Roccoli Di @TheRealDB88 - Canta237 : RT @LiveGPit: #CIV Vallelunga, gara-2: dominio di Vannucci in SS300, doppietta per Carraro in Moto3 ?? @46Victoria - LiveGPit : #CIV Vallelunga, gara-2: dominio di Vannucci in SS300, doppietta per Carraro in Moto3 ?? @46Victoria - motosprint : #CIV Vallelunga,# PreMoto3: Pugliese trionfa in Gara 2 e batte Mihaila ?? -