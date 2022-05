Chi è uscito ad Amici 21 ieri sera 8 Maggio 2022? (Di domenica 8 maggio 2022) ieri sera si è svolta la semifinale di Amici 21, che ha riservato una grande sorpresa. Infatti, mentre tutti si aspettavano due eliminazioni, Maria De Filippi ha cambiato tutto e deciso che i finalisti sarebbero stati 5. Così, ad un passo dalla finalissima, solo un allievo è stato eliminato. Scopriamo subito chi ha abbandonato la scuola di Amici nella semifinale. Leggi anche: Dove vedere la replica di Amici 21 Amici 21, chi è uscito nella semifinale di ieri sera 8 Maggio 2022 La semifinale di Amici 21 è stata molto combattuta tra litigi ed esibizioni. Alla fine la produzione ha deciso di fare una scelta, che ha preservato un allievo in più. Così nella finale di domenica ... Leggi su tutto.tv (Di domenica 8 maggio 2022)si è svolta la semifinale di21, che ha riservato una grande sorpresa. Infatti, mentre tutti si aspettavano due eliminazioni, Maria De Filippi ha cambiato tutto e deciso che i finalisti sarebbero stati 5. Così, ad un passo dalla finalissima, solo un allievo è stato eliminato. Scopriamo subito chi ha abbandonato la scuola dinella semifinale. Leggi anche: Dove vedere la replica di2121, chi ènella semifinale diLa semifinale di21 è stata molto combattuta tra litigi ed esibizioni. Alla fine la produzione ha deciso di fare una scelta, che ha preservato un allievo in più. Così nella finale di domenica ...

