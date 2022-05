Carbonara vegetariana | il primo piatto leggero con meno di 270 calorie!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 8 maggio 2022) Laalle zucchine è una ricetta estiva e deliziosa! Ricchi di proprietà benefiche, proteine e vitamine, questi ortaggi sono ideali da consumare per aver cura del benessere del corpo! Velocissima e semplice, ideale per chi segue una dietae vuole realizzare una variante gustosa della classica! Vi basterà sostituire il guanciale con le zucchine ed il gioco è fatto! Unperfetto che conquisterà tutti i vostri ospiti, sorprendendoli in modo originale e salutare! Ecco la ricetta dellaalle zucchine, cremosa e irresistibile con pocheCuriose? Iniziamo!alle zucchine: una ricetta estiva e cremosa, da non perdere! Per questa ricetta, procuratevi: sale, ...