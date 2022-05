Atletica | Christian Coleman torna sui 100 metri dopo 3 anni Il Campione del Mondo vince in 10 09 | Jacobs osserva a Tokyo

(Di domenica 8 maggio 2022)to a correre i 100a distanza di quasi tredall’ultima volta. Ildeldella distanza aveva infatti sfrecciato in 9.76 il 28 settembre 2019, quando conquistò il titolo iridato a Doha, e poi nel 2020 aveva subito una squalifica di diciotto mesi per aver saltato tre controlli antidoping, dovendo così rinunciare alle Olimpiadi di. Lo statunitense si è presentato proprio nella capitale giapponese per correre i 100al Seiko Golden Gran Prix, tappa del World Continental Tour (livello gold). Ci si aspettava uno squillo di spessore da parte del 26enne, ma la sua prestazione è stata tutt’altro che memorabile: ha sì vinto la gara, ma con un tempo alto di 10.09 (+0,1 m/s di vento a ...

Lo scorso 19 marzo ha brillato nei 60 indoor diventando campione del mondo davanti all'americano Christian Coleman, reduce da una sospensione antidoping.